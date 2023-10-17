Özel halk otobüsleri için yeni çalışma (Ücretsiz taşıma tartışması sürüyor)

Ücretsiz seyahat hakkından yararlanan 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan engelli vatandaşların, ayın sadece belirli günlerinde ücretsiz taşınmasına yönelik tartışmalar sürüyor.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği, ücretsiz taşıma hakkından yararlanan vatandaşların, sadece belirli günlerde bunu kullanabileceğine yönelik yeni uygulamanın dün başlayacağını açıklamıştı.

Ancak uygulama başlamadı.

YENİ ÇALIŞMA YAPILIYOR



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, halk otobüsleri için yapılan yeni çalışmayı açıkladı.

Bakan Göktaş’ın açıklamasına göre, gelir desteği ödemesinden yararlanamayan özel halk otobüsleri de destekten faydalanabilecek.

Bakanlık olarak 2023 yılında yaptıkları iki artışla destek ödemelerinin yüzde 100 artırıldığını hatırlatan Göktaş, “Son dönemlerdeki tartışmalarla birlikte esnafımızın mağduriyetini de göz önüne alarak gelir desteğinin iyileştirilmesine yönelik önümüzdeki yıl bir artış yapılması hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile yakın çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.



DESTEKTEN YARARLANAMAYAN HALK OTOBÜSLERİ DE DESTEK ALACAK



Bakanlık ile Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği arasında ücretsiz seyahat kapsamında ödenen gelir desteğine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini bildiren Bakan Göktaş, şunları söyledi:



“Görüşmelerimizde engelli ve yaşlı vatandaşlarımız başta olmak üzere her bireyin eşit, tam ve ayrımcılığa uğramadan toplumsal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla iş birliğine açık ve duyarlı bir yaklaşım sergileyerek ciddi bir yol kat ettik. Geldiğimiz noktada, fiilen ücretsiz yolcu taşımasına rağmen ruhsatında ayakta yolcu taşıma izni olmaması nedeniyle gelir desteği ödemesinden yararlanmayan özel halk otobüslerinin de kapsama alınmasına ilişkin yönetmelik değişikliği çalışmalarında son aşamaya geldik. Gelir desteğinden yararlanmayan özel halk otobüslerinin de destekten yararlanacak olması esnafımızı rahatlatacak adil bir uygulama olacak. 65 yaş ve üzeri yaşlılarımız ile engelli vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşımada ücretsiz taşınması uygulamasına destek olmaya devam edeceğiz.”