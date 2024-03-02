Özel: Milletini sevenlerle birlikteyiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beykoz'da düzenlenen mitingde konuştu. Özel'in gündeminde ittifak tartışmaları vardı. CHP lideri, "Kim vatanını, bayrağını ve milletini seviyorsa onlarla birlikteyiz." dedi.

Özel: Milletini sevenlerle birlikteyiz

Genel Başkanı Özgür Özel seçim çalışmalarına İstanbul'da devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beykoz'da düzenlenen mitinge katılan Özel'in gündeminde ittifak tartışmaları vardı.

Özel: Milletini sevenlerle birlikteyiz - 1

CHP'nin kapısının herkese açık olduğunu söyleyen Özel, "İstanbul'da İstanbul İttifakı'nıniçindeyiz. 'de Türkiye İttifakı'nın içindeyiz. Türkü, Kürtü, Çerkezi, Lazı, Göçmeni İstanbul'da İstanbul İttifakı'na Türkiye'de Türkiye İttifakı'na davet ediyoruz. Her kim ki bayrağını milletini seviyorsa biz onlarla birlikteyiz." dedi.

Özel, şöyle devam etti:

"Türkiye İttifakı'nın renkleri al yıldızlı bayrağın renkleridir. İstiklal Marşı okunurken kimin boğazı düğünleniyorsa milli takım yenince seviniyorsa kim bu ülkede vatanını milletini seviyorsa Türkiye İttiakı'nın içindedir biz de onlarla birlikteyiz."

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