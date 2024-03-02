Özel: Milletini sevenlerle birlikteyiz

CHP'nin kapısının herkese açık olduğunu söyleyen Özel, "İstanbul'da İstanbul İttifakı'nıniçindeyiz. Türkiye'de Türkiye İttifakı'nın içindeyiz. Türkü, Kürtü, Çerkezi, Lazı, Göçmeni İstanbul'da İstanbul İttifakı'na Türkiye'de Türkiye İttifakı'na davet ediyoruz. Her kim ki bayrağını milletini seviyorsa biz onlarla birlikteyiz." dedi.



Özel, şöyle devam etti:



"Türkiye İttifakı'nın renkleri al yıldızlı bayrağın renkleridir. İstiklal Marşı okunurken kimin boğazı düğünleniyorsa milli takım yenince seviniyorsa kim bu ülkede vatanını milletini seviyorsa Türkiye İttiakı'nın içindedir biz de onlarla birlikteyiz."

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