Özel plajlarda hem giriş ücreti hem de harcama limiti şartı

"HARCAMA LİMİTİ KOYMAK YASAL DEĞİL"

Uzmanlara göre, özel plajlara girerken verilen ücretler geri alınabilir.

Deniz Hukuku Uzmanı Avukat Sena İzmitli, plaj işletmesinin denizden 50 metreye geriye kurulabildiğinin altını çizdi.

Denizin dibine plajın kurulmasının yasak olduğunu dile getiren İzmitli, Kıyı Kanunu'nun çok açık olduğunu ifade edip "Bir anayasal haktır. Bir insan bir hizmetten yararlanmak istiyorsa elbette ki parasını vererek yararlanabilir ama zorlamak yok." dedi.

Harcama limitinin zorunun tutulmasının yasalara aykırı olduğunun altını çizden İzmitli, vatandaşların böyle bir durumla karşılaşması halinde kolluk kuvvetlerine tutunak tutturulabileceğini hatırlattı. İzmitli, "Bunu yapmak istemiyoruz derlerse ödemiş oldukları ücret için tüketici hakim heyetlerine başvuru yapabilirler.Bu şekilde iadesini sağlayabilirler." dedi.