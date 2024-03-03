Özel'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mesajlarını Tekirdağ'dan verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini samimi olmamakla suçlamasına tepki gösterdi.



Özel'in gündeminde ekonomi de vardı. Özel, "Ttayyip Bey diyor ki hani yokluk yoksulluk vardı bakın Türkiye büyüdü. Birara öyle bir küçülttüler ki, şimdi telafi edici büyümeyi büyümeden sayıyorlar. Bir yandan Mehmet Şimşek kişi başı gelirin 13 bin 110 dolara çıktığını söylüyor ama bir yandan en düşük emekli maaşı 10 bin lira, açlık sınırı 16 bin 200 lira. 10 bin lira emekli maaşı 3 bin 800 dolardır. Emeklinin kayıp 10 bin doları nerededir." dedi.



CHP lideri, "İttifak yok diye kimse endişe etmesin." dedi. Bir kez daha Türkiye ittifakı vurgusu yapan Özel, "Kim ki milli takım gol atınca sevinir hepsi Türkiye ittifakındadır. Kim ki bu ülke için bu millet için günü geldiğinde canını vermeyi göze alır hepsi Türkiye ittifakındadır." değerlendirmesinde bulundu.







