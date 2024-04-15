Özel'den Kepez Belediye Başkanı'nın tutuklamasına tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen günlerde gerçekleşen teleferik kazasının soruşturmasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararını ve hukuki süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.



Karara tepki gösteren Özel, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararını ve hukuki süreci yakından takip ediyoruz. Ancak Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortada iken bu karar hukuki değil siyasidir. Kuşkusuz kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözyaşına bakılmamalıdır. Bu kırmızı çizgimizdir. Bu hassasiyetle teleferik kazasındaki adli soruşturmayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz ama sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz."



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