Özer Uçuran Çiller kimdir? Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller kaç yaşında ve neden öldü?

Özer Uçuran Çiller, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Eski başbakan Tansu Çiller'in eşi olan Özer Uçuran Çiller 86 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Özer Uçuran Çiller'in vefat haberinin ardından birçok kişi hayatı ve kariyeri hakkında sorgulama yapmaya başladı. Peki, Özer Uçuran Çiller kimdir? Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in hayatı hakkın bilgiler.

Özer Uçuran Çiller kimdir? Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller kaç yaşında ve neden öldü?

Özer Uçuran Çiller, 21 Eylül 1937 yılında doğdu. Mühendis ve iş insanıdır. 'nin eski başbakanlarından Tansu Çiller ile evli ve iki çocuk babasıdır. Evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.

Caddebostan'ın ilk ve 30 yıllık muhtarı ve market sahibi Ramiz Uçuran ile İsmet Uçuran çiftinin iki çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Saint Joseph Fransız Lisesinde okuduktan sonra Robert Kolejde (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı.

Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazandı. 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.

1963 yılında Tansu Çiller ile evlenen Özer Çiller, 8 yıl Amerika'da kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü ve Mehmet Emin Karamehmet'in yanında Çukurova Holding'te CEO olarak görev yaptı. 1981 yılında eşi Tansu Çiller ile beraber Marsan Marmara Holding'i kurdu. Ayrıca Milliyet ve Güneş gazetelerinde köşe yazarlığı da yaptı.

Eşi Tansu Çiller'in siyasete atılıp 1993 yılında ilk kadın başbakan olmasından sonra Türkiye'nin ilk "second gentleman"ı unvanını aldı.

2000'li yılların başlarından itibaren alternatif tıbba merak salan Özer Çiller'in bu konuda yayınlanmış kitapları bulunmaktadır.

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