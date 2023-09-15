Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı'na aday

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu Türkiye'yi değiştirmk için CHP'yi değiştirmek isteyenlerin hikayesidir. Bizler bu yürüyüş ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci karakterini esaas alan büyük bir kırılmayı hedefliyoruz. Yeni bir yüzyılda yeni bir siyaset için yeni yaklaşımlarla yol alacağız.

Toplumsal talep ve ihtiyaçların aksine parti yönetimi yenilginin nedenlerini araştırmadı. Alınan sonuca bahaneler üretti, yenilginin siyasi sorumluluğunu üstlenmedi.

Partimizin, seçilecek sıralardan 39 milletvekilini başka partilere vermesi parti vicdanında ve tarihinde unutulmayacak bir hasar bırakmıştır. Parti içi denetime kapalı olarak yürütülmüştür. Seçilmiş kurulları bilgilendirmenin dahi yapılmadığı bir süreç işlemiştir.

Hedeflediğimiz değişim emekten, üretimden, çevreden, kadınlardan ve gençlerden yana olacak. Yeni cesaretli ve özgüvenli siyasetimizle hayat bulacak. Hedefimiz partimizi en iyi yönetilen parti yapmak değil, en iyi yönetilen kurum yapmaktır. Partinin lideri, kadrosyu ve tüzüğü mutlaka değiştirilmeli.

DANIŞMANLIK KADROSU TEPKİSİ

Yapılacak değişikliklere katkı veip kurultayımızı tamamladıktan sonra tüzük kurultayını yeterl seçimlerden hemen sonra, 2024 yılında gerçekleştireceğiz. Danışmanlık kurumunun partinin kurumsal yapının yerine geçmesi partimizi zayıflatmıştır. Partimizin kayıtdışı siyasete teslim olmasını kabul etmiyoruz.

Bu çağrı yeni bir yolu birlikte yürümeye yönelik bir çağrıdır. Sorunu doğru tespit etmez, sağlam bir özeleştiri yapmazsak CHP başta olmak üzere tüm siyasi muhalefet seçmenin gözünde önemsizleşecektir. Partinin yeni kadrolarıyla oluşacak heyecan, yerel seçimlerin itici gücüne dönüşmelidir.

Şimdi tarihsel bir kararın eşiğindeyiz. Seçim kaybedildiğini kabul etmeyen bir siyasetin parçası mı olacağız, Türkiye'ye umut mu olacağız. Seçmendeki duygusal kopuşu görmezden mi geleceğiz? Yoksa değişimin öncülüğünü mü yapacağız?"

ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

Ülkemizin ve çocuklarımızın hak ettiği bir gelecek için, gençleri partimizin merkezine almak için kadınların etkin olacağı siyaset tarzını güvence altına almak için, sağlık hizmetlerinden herkesin eşit yararlanması için, parti içi iktidarı kazanmak için değil, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığımı ilan ediyorum.

İSTİFA KONUSUNU TEKRAR DEĞERLENDİRECEK

Yarından itibaren ilan edilen takvime göre il kongrelerimizi takip edeceğiz. 50 gün boyunca partimizin ihtiyaç duyduğu her süreçte terimizi akıtmaya devam edeceğiz. CHP tarihinde ilk grup başkanıyım. Sayın Genel Başkanımız da milletvekili olmayan ilk genel başkan. Bundan sonraki süreçte değerlendirmeyi yapacağız. Kendisinin görevi bırakmam yönünde bir talebi olmadı."



