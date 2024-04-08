Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu isteyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın sorularını yanıtladı.



Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacak tebrik mesajı vereceğini dile getirdi.



"31 Mart seçimlerinde CHP birinci parti oldu. Alttan almak, fedakârlık yapmak, ilk adımı atmak, ilk eli uzatmak bize düşer." ifadelerini kullanan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu isteyeceğini belirtti.



TERCİH ÇANKAYA KÖŞKÜ



"Nereye randevu verirse orada görüşeceğim." diye konuşan CHP lideri, "Ben senin yanına gelmem yok, böyle bir siyaset izlemeyeceğim. Tercih ederim ki Çankaya Köşkü'nde buluşalım çünkü orada da Sayın Erdoğan'ın çalışma odası var. Ve bu ülkenin meselelerini çözeceğiz." dedi.



Özel, sert muhalefet yapacaklarını ancak nezaketten ve makamlara saygıdan asla taviz vermeyeceklerini de vurgulayarak “Ben milletin göreve getirdiği bir insanı yok sayarsam, o zaman kendi belediye başkanlarımın da yok sayılmasını göze alırım. Bu doğru bir şey değil.” ifadesini kullandı.



İktidarla diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini vurgulayan Özel, Erdoğan’a birlikte çalışmak zorunda olduklarını ve dönem dönem istişare etmeleri gerektiğini anlatacağını söyledi.



PARTİ İÇİNE MESAJ



Parti içine yönelik de mesaj veren CHP Genel Başkanı, “Partide kim varsa kendi görevini yapacak. Kimse bir diğerinin kuyusunu kazmayacak." dedi.



Özel "Eski hastalıkları nüksettirecek kimsenin gözünün yaşına bakmam. Eski hastalıklarla, iç çekişmelerle Türkiye'nin geleceğini kimseye kararttırmam.” ifadesini kullandı

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