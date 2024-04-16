Özgür Özel: Hatay bizim kişisel, milli meselemizdir

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası Meclis yeniden hareketlendi. İlk grup toplantıları bugün itibarıyla başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Yerel seçim sonuçlarını değerlendiren CHP lideri Özel, "31 Mart'ta millet bizi birinci parti yaptı hükümete oylarıyla bir mesaj yolladı. Geçmiş dönemlerde yaptıkları hataları misliyle tekrar etmeye çalışanların sandıktan bir ders almadıkları anlaşılıyor." dedi.



Özel, konuşmasında İsrail-İran gerilimine de değindi. "Etrafımız ateş çemberine dönüşmüşken ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır." diyen CHP lideri Özel, "Bizim ve müttefiklerimizin haklarının korunması noktasında CHP ülke içi siyasette şimdilik ana muhalefet partisidir ancak yurt dışında Türkiye'nin partisidir." ifadesini kullandı.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Adıyaman, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Kırıkkale ittifaklarının kurucuları ve belediye başkanlarına selam olsun. Bir de birini yolladık gitti çalıştı 18 olan oyu 38 yaptı 5 parti yüzde 20 oy aldığımız seçimden 10 ay sonra Türkiye'nin gözlerini yaşarttı Özal'ı sevenlerden de oy aldı Malatya ittifakını kurdu Malatya'nın evladı Veli Ağbaba'ya teşekkür ediyorum. CHP'nin kalelerine ve değişimin Türkiye siyasetine etkisinin en iyi sahiplenilmesi gereken 8 kadın belediye başkanını 30 belediyeden 28'ini seçen partinin sancak gemisi İzmir'e selamlar yolluyorum.

"BİZE OY VEREN HİÇ KİMSEYİ PİŞMAN ETMEYECEĞİMİZE SÖZ VERİYORUZ"



Önümüzdeki kapının kilidini açan cumhuriyetin temel aldığı anahtarla kadınlara gençlere güvenerek ve bilimi aklı ön plana alarak ortaya koyduğumuz süreç milletimizden takdir, destek görmüştür. CHP olarak bize oy veren hiç kimseyi pişman etmeyeceğimize buradan söz veriyoruz.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ



Tarafların gerginliği artıracak açıklamalardan eylemlerden uzak durmaları çağrısını yineliyorum. Etrafımız ateş çemberine dönüşmüşken ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır. Yarın grubumuzdan 6 arkadaşımızın görevli olduğu Avrupa Karma Parlamento Meclisi'nde konuşma yapacağım. Konuşmamın özünde Filistin ve İsrail'in mezalimi olacak. Dün Filistin'de olacaktım ancak hafta sonu yaşanan saldırılardan sonra hava sahalarının uçuşa kapatılması ziyareti ertelememize sebep verdi. Bize düşen Filistin davasına sahip çıkmaktır.

"CHP ÜLKE İÇİ SİYASETTE ANA MUHALEFET, YURT DIŞINDA TÜRKİYE'NİN PARTİSİDİR"



Etkili dış temaslar doğru dış politika bizim ve müttefiklerimizin haklarının korunması noktasında CHP ülke içi siyasette şimdilik ana muhalefet partisidir ancak yurt dışında Türkiye'nin partisidir bunu herkes böyle bilsin.



ANTALYA'DAKİ TELEFERİK FACİASI

Tutukluluk gibi bir tedbire başvurulması... Allah'tan korksunlar. Tren kazası olur hatları işleten açığa alınır yargılama izni verilmez. Yaşanan olayı suçsuz başkanıma yıkanlara yazıklar olsun.



"31 MART'TA MİLLET BİZİ BİRİNCİ PARTİ YAPTI, HÜKÜMETE OYLARIYLA BİR MESAJ YOLLADI"



31 Mart'ta millet bizi birinci parti yaptı hükümete oylarıyla bir mesaj yolladı. Geçmiş dönemlerde yaptıkları hataları misliyle tekrar etmeye çalışanların sandıktan bir ders almadıkları anlaşılıyor. Hatay seçimlerini yaşadık dün YSK'ya tam kanunsuzluk iddiası ile başvurumuzu yaptım.

"HATAY BİZİM KİŞİSEL, MİLLİ MESELEMİZDİR"

Hatay halkının tercihine sahip çıkmaya devam edeceğimizin altını kalın çizgilerle çiziyorum. Hatay bizim kişisel, milli meselemizdir.

"EKONOMİDE HER GÜN DAHA KÖTÜYE GİDİYORUZ"

Ekonomide de her gün daha kötüye gidiyoruz. Ekonomiyi gölge kabine bakanlarımız ile Türkiye'de halkın gerçek sorunlarını çözüm önerilerini iktidarımızdaki reçeteleri herkesle paylaşacağız.

"ESNAFIN, ÇİFTÇİNİN HAKKINI ONDAN SORACAĞIZ SÖKE SÖKE ALACAĞIZ"

Merkez Bankası'nın 25 yıllık karını bir sene bir avuç zengine verdiler. 1 trilyon 132 milyar bu para en düşük emekli maaşını 17 bin lira yapalım dediğimde para yok dedikleri paranın tam iki katıdır. 16 milyon emekliye bir asgari ücret maaş vermenin 2 yıllık maliyetini bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun. Deprem konutlarının maliyeti 1.1 milyar lira, cumhurbaşkanlığının internet sitesindeki rapor depremin tüm yıkımının parası kadar parayı ben ekonomistim diyen kişi 4 liralık doları 20 lirayı geçmesin diye KKM'ye çeviren kişi bu zararın sorumlusudur. Recep Tayyip Erdoğan depremin yarattığı asrın felaketinin maliyeti kadar maliyeti inadı, iş bilmezliği ve liyakatsiz kişilere verdiği emirler sonucu hepimize ödetmiştir. Esnafın çiftçinin hakkını ondan soracağız söke söke alacağız.

"CHP HİÇBİRİMİZİN TAPULU MALI DEĞİLDİR"



CHP'yi, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde nasıl iktidar yapacağımızı konuşmaya çalışmaya başlıyoruz. Türkiye ittifakı ile bir büyük ittifakı sağladık. CHP hiçbirimizin tapulu malı değildir, bu parti baba ocağıdır.



"BABA EVİNE YALANDAN TİKSİNMİŞ MUHAFAZAKAR DEMOKRATLAR GELDİ"

Baba evine milliyetçi demokratlar geldi, yakasında olmasa gönlünde yakasında güneş olan iyi insanlar geldi, MHP'nin kayıtsız şartsız desteğinden bu kadar yokluğa bitmiş ülkücüler MHP'ye geçmişte gönül verenler geldi. Baba evine yalandan tiksinmiş muhafazakar demokratlar geldi. Baba evine bizlere güveni ile Kürt demokratlar geldi. Hiçbirini pişman etmeyeceğiz.

"EMEKLİLERİN, ESNAFIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Türkiye ittifakı Filenin Sultanları dünya şampiyonu olmuş bayrak göndere çekiliyor kızlarımız ağlıyor Türkiye ağlıyorsa gırtlağı düğümlenen herkese kapsar. Hakkı yenen kim varsa arkasında yanların değiliz önlerinde yürüyeceğiz haklarını alana kadar. Emeklilerin esnafın sesi olmaya devam edeceğiz. Türkiye'de milletin gerçek sorunu olmayan hiçbir sorunla meşgul olmayacağız."

