Özgür Özel: Hedef Ege'deki şeridi genişletmek

Yerel seçime 31 gün kaldı.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet gazetesi'nin sorularını yanıtlayarak 31 Mart yerel seçimlere ilişkin hedeflerini paylaştı.



“Hedefimiz Ege’deki şeridi içeriye doğru Bursa, Balıkesir, Manisa ve Denizli ile genişletmek” diyen Özel, seçmenin vicdanının sandıkta birleşeceğinin altını çizdi.

SAKIK'IN AÇIKLAMALARINA YANIT



DEM Partili Sırrı Sakık’ın CHP’ye yönelik “Tabii ki size de kaybettireceğiz” açıklamasına da yanıt veren Özel "'Birçok yerde kent uzlaşısı yok.' deyip aday çıkardılar. Benim burada inancım, çağrım, muhalefet partilerinin yöneticilerinden ziyade 2019’da büyük başarı yakaladığımız seçmenlerine" dedi.