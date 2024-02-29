Özgür Özel: Hedef Ege'deki şeridi genişletmek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. İttifaksız girilen seçim sürecini "Seçmenin vicdanı sandıkta birleşecek." diye değerlendiren Özel, hedefin Ege'deki şeridi genişletmek olduğunu dile getirdi.

Özgür Özel: Hedef Ege'deki şeridi genişletmek

Yerel seçime 31 gün kaldı.

Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet gazetesi'nin sorularını yanıtlayarak 31 Mart yerel seçimlere ilişkin hedeflerini paylaştı.

“Hedefimiz Ege’deki şeridi içeriye doğru Bursa, Balıkesir, Manisa ve Denizli ile genişletmek” diyen Özel, seçmenin vicdanının sandıkta birleşeceğinin altını çizdi.

SAKIK'IN AÇIKLAMALARINA YANIT

DEM Partili Sırrı Sakık’ın CHP’ye yönelik “Tabii ki size de kaybettireceğiz” açıklamasına da yanıt veren Özel "'Birçok yerde kent uzlaşısı yok.' deyip aday çıkardılar. Benim burada inancım, çağrım, muhalefet partilerinin yöneticilerinden ziyade 2019’da büyük başarı yakaladığımız seçmenlerine" dedi.

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