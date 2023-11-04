Özgür Özel kimdir? CHP başkan adayı Özgür Özel kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) başkanlık seçimi nedeniyle sosyal medyada birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. CHP'de genel başkan adayı olan Özgür Özel'in hayatı, kariyeri ve hangi görevlerde bulunduğu merak ediliyor. Peki, Özgür Özel kimdir? CHP başkan adayı Özgür Özel kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Özgür Özel kimdir? CHP başkan adayı Özgür Özel kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Özgür Özel, 21 Eylül 1974’te Manisa’da doğdu. Babasının adı Talat, annesinin adı Rukiye Şükran’dır. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi.

Serbest eczacı olarak çalıştı. Manisa Eczacı Odasında sırasıyla Yönetim Kurulu Üyesi, Veznedarı, Genel Sekreteri ve Başkanlığı görevlerini yürüttü.

2007 yılında Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti üyeliğine seçildi. TEB’de Saymanlık ve 2 dönemde Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Kongre ve konferanslara çok sayıda bildiri sundu.

Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ile Avrupa Eczacılık Forumu’na üyelikleri bulunmaktadır.

İyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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