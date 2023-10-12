Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Özgür Özel, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen isimlerin başında yer almaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı olan Özgür Özel, yapılacak olan genel başkan seçimi öncesinde adaylığını açıkladı. Gündemi takip eden birçok kişi ise Özgür Özel'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırıyor. Peki, Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Özgür Özel, 21 Eylül 1974’te Manisa’da doğdu. Babasının adı Talat, annesinin adı Rukiye Şükran’dır. 24 Haziran 2015 tarihinden beri () Grup Başkanvekilliği görevini sürdürmekteydi. Özgür Özel, 2023 haziran ayında CHP Grup Başkanı oldu.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Serbest eczacı olarak çalıştı. Manisa Eczacı Odasında sırasıyla Yönetim Kurulu Üyesi, Veznedarı, Genel Sekreteri ve Başkanlığı görevlerini yürüttü.

2007 yılında Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti üyeliğine seçildi. TEB’de Saymanlık ve 2 dönemde Genel Sekreterlik görevinde bulundu.

Kongre ve konferanslara çok sayıda bildiri sundu. Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ile Avrupa Eczacılık Forumu’na üyelikleri bulunmaktadır.

İyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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