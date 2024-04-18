Özgür Özel'den Erdoğan ile görüşmesine ilişkin açıklama: Nezaket ziyareti değil

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ramazan Bayramı'nda arayıp bayramını tebrik etmiş ve randevu isteyeceğini açıklamıştı.



Özel'in açıklaması sonrası Beştepe ile CHP arasında ilk temas bayramda kurulmuş oldu.



Randevudan önce parti içinde takvimlendirmenin düzenlenmesi gerektiğini dile getiren Özel, yetkili kurullarla seçim sonuçlarını değerlendirip yol haritasını belirlendiklerini söyledi.



Yarın önce MYK'nın sonra da PM'nin toplanacağını dile getiren Özel, "Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağım toplantının gündemini oluşturup randevu talep edeceğiz. Bu görüşme nezaket ziyareti değil." dedi.



Özel, şöyle devam etti:



"Kısa bir görüş için değil belki gündemleri önceden müzakere ettiğimiz uzun yapıcı olmasını ümit ettiğim sonuçlar alacağımızı düşündüğüm bundan sonraki Türkiye açısından anlamlı olacak bir sürece gireceğiz. Ama bu görüşme için önce parti içi kurullarla tüm temasları tamamlamam gerekiyor öncemki genel başkanların da fikirlerini alarak gideceğim."



YENİ ANAYASA



Yeni anayasaya ilişkin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a kapılarının her zaman açık olduğunu belirten Özel, "Anayasa meselesinde çerçeveyi millet çizer, nasıl değiştirileceğini nasıl yapım aşaması olduğunu özel gündemle bakmak lazım. Türkiye’yi bir anda anayasa değişiyor koşun herkes gelin gelen gelsin gelmeyenle değşitirmem o günler geride kaldı."

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