Özgür Özel'den hükümete emekli maaşı eleştirisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen emekli buluşması programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmasında hükümeti eleştiren ve emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılması gerektiğini belirten Öze, şu ifadeleri kullandı:

''Bu memlekette esas konuşulması gereken şey hayat pahalılığı, enflasyon ve onun ezdiği en başta emeklilerken, hep isterler ki başka şey konuşulsun. Bu seneyi emekli yılı ilan ettiler emekli yılının başında emekli ile dalga geçen rakamlar ilan ettiler. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraydı, onu büyük müjde diye söylediler yüzde 33 zam yapıp 10 bin lira yaptı. SSK, Bağkur emeklisine 42,5 verdi. Ortalama enflasyon yüzde 127 iken, size verilen zam ortada.

''31 MART HESAP GÜNÜ OLACAK''

Önerilerimiz şu; en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı. Prim güncelleme katsayıları, aylık bağlama oranları ve aylıkların alt sınırları artırılmalı. 2002'de 228 milyon iken emekli maaşı 8 tane çeyrek altın alıyordunuz. 10 bin liralık en düşük emekli maaşı ile 2,5 tane altın alıyorsunuz. Bunun hesabını emekliye vereceksiniz. 31 Mart hesap günü olacak, bu hesap sorulacak.''