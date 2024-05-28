Özgür Özel'den sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine tepki: Öldürmek çözüm değil, kısırlaştırma kampanyası başlatılmalı

"KISIRLAŞTIRMA KAMPANYASI BAŞLATILMALI" TBMM’de bu konuda kurulan komisyonun 2020 yılında hazırladığı kitapçıktan çözüm önerilerini okuyan Özel, “Bir eczacı olarak o ötenazi ilacının maliyetini biliyorum; inanılmaz yüksek. Bunu yapmanın maliyeti, kısırlaştırmaktan pahalı. Maliyet bahane edip önerdiğiniz sistem eğer bu hayvanları 30 gün yem vermeyip, yemek vermeyip, birbirlerini parçalatmayacaksanız maliyet 3 katına çıkıyor. Kimse kimseyi kandırmasın, burada bir anlayış, bir tutum ve bilgisizlik yoksa, inanılmaz bir vicdansızlık var.” şeklinde konuştu. “‘Hayırsız Ada’ rezaletine bir kez daha niyetleniyor olabilirler. Feda edecek bir tane canımız yok.” diyen CHP lideri, ülke genelinde büyük bir kısırlaştırma kampanyası başlatılması gerektiğini ifade etti. DEMİRER CHP’YE KATILDI CHP’nin grup toplantısında bir de rozet takma töreni vardı. İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Taner Demirer, CHP’ye katıldı. Demirer’in rozetini CHP lideri Özel taktı.

Özel’in konuşmasından satır başları şöyle:



"İsrail devletinin Refah’taki katliamını kınıyorum. Daha önce 119 siyasi akrabamıza yazmış olduğumuz mektupla, ülkelerinde Filistin’i tanımalarını beklediğimizi ifade etmiştim. Bugün ikisi siyasi akrabalarımız tarafından yönetilen Norveç ve İspanya’nın ayrıca İrlanda’nın Filistin’i tanıyacaklarını biliyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

"GEZİ'Yİ SELAMLIYORUM"

Tarihimizin en geniş katılımlı, en barışçıl gösterilerinden biri olan Gezi Parkı’nda ağaç katliamına karşı çıkanların bir araya gelmeleriyle başlayan ve toplumsal duyarlılık, yaşam biçimlerine yapılan müdahalelere itirazlara yönelik Gezi Parkı eylemlerinin 11’inci yıldönümündeyiz. Buradan Gezi’yi selamlıyorum.

Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Osman Kavala tutuklu durumdadır. Geçtiğimiz günlerde sayın Erdoğan ve sayın Bahçeli ile yaptığım görüşmelerde de ısrarla bunun Türkiye’de iç hukuk marifetiyle çözülmesinin önemini ifade ettim. Büyük bir hak ihlali vardır. Alınan AİHM kararlarına, AYM kararlarına rağmen, arkadaşlarımızın içeride tutulması Anayasa ihlali, büyük bir haksızlıktır.

"BUĞDAY ÜRETİCİSİ ZORDA"

Buğday üreticisi zorda… Üretici maliyetleri açıklandı. Buğdayın kilosu 11 liraya mal oluyor. Bugün TMO hala fiyat açıklamadı. Serbest piyasada zararına 9 liradan buğday satılıyor. Oysa buğdayın 15 lira olması lazım. Bu sene mayısın sonu geldi, buğday fiyatı açıklanmıyor. Üretici zararına satıyor.

BAŞIBOŞ SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ

İki sıcak konuyla bitirelim… Bir tanesi, Türkiye’de en çok konuşulan konu canlarımızın, sokak köpeklerinin yaşamlarını tehdit eden bir kanun çalışmasıyla ilgili endişeler ve tartışmalar… CHP olarak bu konuda tavrımız net. Bir; Türkiye’de bir başıboş sokak köpekleri sorunu vardır. Bu sorunu özellikle sabah erken saatlerde okula yaya gitmek zorunda kalan çocukların, gençlerin; bu sorun sabah erken saatte camiye giden yaşlıların bir güvenlik sorunu haline dönüşmüştür.



Bu sorun elbette çözülmelidir. Ancak ekonomiyi de bahane ederek, canları katletmek, öldürmek niyetinde olanlara sesleniyoruz… Hepimiz bu milletin oylarıyla görev yapıyoruz. 2020’de de bu sorun vardı. 2020’de tüm partiler oturduk çalıştık. Ve komisyon çalışması yapıldı. Bu kitabın içinde popülasyonun düşürülmesi için ne uyutma ne itlaf ne öldürme ne canice öneri yok. Bunun altında AK Parti’nin de MHP’nin de imzası var. Üzerinde ortaklaştığımız metnin 101’inci sayfasında Hayvan Hakları Fonu’nun kurulması var. Diyor ki; ‘Bir Hayvan Hakları Fonu kuralım. Burada vergilerden küçük kesintiler; at yarışından, Milli Piyango’dan, Spor Toto’dan küçük kesintiler bunun ihtiyacını fazlasıyla karşılar’ diyor. 2020’den bugüne ülkeyi yönetenler bu konuda parmaklarını kıpırdatmadılar, şimdi ‘Tasarruf genelgesi var. Ne yapalım, toplayalım, öldürelim.’ böyle bir yaklaşımın sonuç vermesi imkansız.

"BİLGİSİZLİK YOKSA İNANILMAZ BİR VİCDANSIZLIK VAR"



1389 il, ilçe, büyükşehir belediyesinden 290’ında geçici bakımevi var. İnsanların köpeklerle en çok sorun yaşadıkları, köpeklerin insanları en çok tehdit ettiği alanlar zaten buralar. Orada zaten hiç kısırlaştırma yok. Oralara, diğer yerlerden süpürülen hayvanlar var. Bir eczacı olarak o ötenazi ilacının maliyetini biliyorum; inanılmaz yüksek. Bunu yapmanın maliyeti, kısırlaştırmaktan pahalı. Maliyet bahane edip önerdiğiniz sistem eğer bu hayvanları 30 gün yem vermeyip, yemek vermeyip, birbirlerini parçalatmayacaksanız maliyet 3 katına çıkıyor. Kimse kimseyi kandırmasın, burada bir anlayış, bir tutum ve bilgisizlik yoksa, inanılmaz bir vicdansızlık var.

‘Hayırsız Ada’ rezaletine bir kez daha niyetleniyor olabilirler. Feda edecek bir tane canımız yok. Mutlaka ve mutlaka barınak sayılarını artırmak, büyük bir kısırlaştırma kampanyası başlatmak durumundayız. Bu sorun yokmuş gibi davranamayız, bu sorun sınıfsaldır.

CHP RİZE’DE MİTİNG YAPACAK



Bu pazar Çay üreticisi için Rize’ye gideceğiz. ÇAYKUR işçisinin haklarını konuşacağız, kadro isteyeceğiz. Saat 13.30’da Rize Cumhuriyet Meydanı’nda olacağız. Türkiye’nin Laz demokratları, Çerkez demokratları, tüm Rizelileri, AK Partilisi'ne de MHP'lisini de herkesi çay ittifakına davet ediyorum."