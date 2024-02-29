Özgür Özel'den Türkiye ittifakı çağrısı: "Hep birlikte içindeyiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'daydı.

Partisinin aday tanıtım toplantısında Türkiye ittifakı çağrısını yineleyen Özel, İYİ Parti ile seçim iş birliği yapamadıklarını hatırlattı.

Özel, İYİ Parti ile ittifak konusunda "Çok istedik çok gayret ettik. Çünkü şunu söyledik, geçen sefer kıl payı kaçırdığımız Bursa'yı şimdi alıyoruz ama birlikte olursak seçim yapmaya gerek yok. Fark o kadar fazla. Birlikte olalım dedik, hür ve müstakil olacağız dediler anlayış gösterdik." dedi.

"TÜRKİYE İTTİFAKI, TÜRKİYE'NİN BÜTÜN EVLATLARINDAN OY İSTİYOR"



CHP Genel Başkanı Özel, iyi insanlarla başka bir ittifakın içinde olduklarına işaret ederek, şunları dile getirdi:



"Hep birlikte bu ülkede bir başka ittifakın içindeyiz. Bu ittifakın adı, bu sefer Türkiye ittifakı. Biz kurduk, hep birlikte içindeyiz. Türkiye ittifakının iki rengi var. Partimizin renkleri de öyle ama rengini partimizden almıyor. Türkiye ittifakı, rengini, işte bu ay yıldızlı al bayraktan alıyor. Türkiye ittifakı kimden oy ister? Türkiye ittifakı milli takım gol atınca ayağa kim sıçrıyorsa hepsinden oy ister."

CHP Genel Başkanı Özel hükümetin ekonomi politikasını da eleştirdi ve emeklilerin şartlarının düzeltilmesini istedi.



Özel, emekliler ile ilgili şunları söyledi:

"Gel diyorum emekli kart çıkaralım. Aradaki 10 bin lirayı yatıralım. En düşük emekli maaşını asgari ücrete çıkaralım. Bana verilemez diyor, para yok. 1,4 trilyon lira lazım diyor. Yanlış hesap tam yarısı 700 milyar lira lazım."