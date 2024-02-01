Özgür Özel'den ''Türkiye ittifakı'' mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ''Yerel Yönetim Çalıştayı''nda konuştu.

Özel, CHP'li belediyelerin vatandaşa sunduğu hizmetlerle öne çıktığını, belediyecilikte önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.



Yaptıkları doğru işleri vatandaşa anlatmaları gerektiğini ifade eden Özel, "Umudu örgütleyeceğiz. Geçmişte örgütlediğimiz umudun nasıl başarıya dönüştüğünü anlatacağız." dedi.

''TÜRKİYE İTTİFAKI ŞEHRİNİ SEVEN, DÜRÜST İNSANLARDAN OLUŞUYOR''

CHP'nin, "Türkiye ittifakı" ile 31 Mart'taki yerel seçimi kazanacağını dile getiren Özel, şöyle devam etti:



"Türkiye ittifakı ya da şehirlerin kendi ittifakları sözü var. Bir gerçek var, bu şehirleri bizlere kazandıranlar ve emanet edenler değişmedi. İttifak yaptığımız partilerin bazılarında yönetimler değişti, yöneticiler değişti. Bazılarında yöneticiler duruyor ama anlayışları değişti. Ama bir gerçek var, bizi buraya getiren seçmen değişmedi. 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta aynı adaylarda birleştik.



'Türkiye ittifakı' veya şehirlerin ittifakı siyasi partilerden oluşmuyor, şehrini seven, dürüst, iyi, cesur insanlardan oluşuyor. Şehrini seven ve şehrinin değerlerini korumak isteyen insanlardan oluşuyor. Başarıyı takdir edenlerden oluşuyor. Liyakate ödül verenlerden oluşuyor."



"SEÇMENE 'İYİ Kİ OY VERMİŞİM' DEDİRTMEK LAZIM"



"İlk kez oy kullanacak genç seçmenin CHP'yi tercih ettiğini" belirten Özel, "O zaman ne yapmak gerekiyor? Geçen sefer oy veren seçmene 'İyi ki oy vermişim. Bunlar devam etsin' dedirtmek lazım." diye konuştu.



Partililerden usanmadan, yılmadan çalışıp hizmetleri anlatmasını isteyen Özgür Özel, CHP'nin bundan sonraki 5 yıl boyunca yetki verilirse Türkiye'de neler yapabileceğini göstereceğini belirtti.

