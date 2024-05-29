Özlem Kumrular kimdir? Prof. Dr. Özlem Kumrular'ın biyografisi

Tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular hayatını kaybetti. "Kösem Sultan", "Haremde Taht Kuranlar - Nurbanu ve Safiye Sultan” gibi romanların yazarı olan Özlem Kumrular, geçen yıl geçirdiği kazanın ardından tedavi görüyordu. Peki, Özlem Kumrular kimdir?

Özlem Kumrular kimdir? Prof. Dr. Özlem Kumrular'ın biyografisi

Geçtiğimiz yıl İsviçre'nin Zürih kentinde geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma alınan Prof. Dr. Özlem Kumrular hayatını kaybetti. İşte, Prof. Dr. Özlem Kumrular'ın biyografisi...

ÖZLEM KUMRULAR ?

1974 yılında İstanbul’da doğan Prof. Dr. Özlem Kumrular lisansını Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde, yüksek lisansını aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde, doktorasını ise İspanya’da Salamanca Üniversitesi’nde tamamladı.

“Kösem Sultan”, “Haremde Taht Kuranlar - Nurbanu ve Safiye Sultan” gibi tarihi kurgu romanlar da kaleme alan Kumrular, “Sultanın Mutfağı” incelemesiyle Osmanlı saray mutfağına derinlemesine bakış getiren bir esere imza attı.

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