Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e "İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü"

Bu yıl ilk kez verilmeye başlanan "Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü", corona virüse karşı geliştirdikleri mRNA aşısıyla milyonlarca insanın hayatının kurtulmasına vesile olan bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in oldu.

İki bilim insanı ödüllerini İstanbul'da Koç Üniversitesi'nde düzenlenen törende aldı.

"BU ÖZEL ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMEKTEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ"



Prof. Dr. Özlem Türeci, bu prestijli ödüle layık görülmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:



"Çünkü cesur bir karar almanın, bilinmeyen bir yolu seçmenin, kararlılık ve azim ile ilerlemenin yanı sıra insanlık için fark yaratmanın ve insanlığa katkı sağlamanın takdir edilmesi için süper kahraman olmanıza gerek yok. İnsanlığa hizmet etmeyi ödüllendiren bu özel ödüle layık görülmekten dolayı çok mutluyuz. Vehbi Koç Vakfını, bu ödülü başlatmada gösterdiği kararlılığı için takdir ediyor, ödülün birçok insana ilham vermesini ve motivasyon sağlamasını umuyoruz."



Prof. Dr. Uğur Şahin ise kendilerine ilk kez ödülü kabul etmek isteyip istemedikleri sorulduğunda çok mutlu olduklarını belirterek, "En başta tek bir kişiyi kurtarmayla başladık. Bireyselleştirilmiş tıp ile insanlığı kurtarmayı başardık. Tek bir insanı kurtarabilirseniz, insanlığı da kurtarabilirsiniz. Ben de buna benzer bir alıntıyı paylaşmak istiyorum: Bir kişiyi eğitebilirseniz, insanlığı da eğitebilirsiniz." şeklinde konuştu.



200 bin dolarlık ödül bilimsel araştırmalar ve öğrenciler için harcanacak.