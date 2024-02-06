“Palalı Sabri” cinayetinde 6 kişi hakkında tutuklama kararı

“Palalı Sabri” olarak tanınan Sabri Çelebi’nin öldürülmesine ilişkin soruşturmada 6 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.



Gezi Parkı olayları sırasında, Beyoğlu’nda göstericilere pala ile saldırması nedeniyle “Palalı Sabri” olarak tanınan Sabri Çelebi, öldürüldü.



Olay, 3 Şubat Cumartesi saat 01.30 sıralarında Beyoğlu Talimhane’de meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Sabri Çelebi eski ortağının iş yerine giderek oradakilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sabri Çelebi ve beraberindekiler araca bindi. O sırada arkadan gelenler ile yeniden tartışmaya başladı. Bu sırada karşı tarafın çalışanlarından Çetin G. silahını çıkararak art arda ateş etti.



Sabri Çelebi, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle yaşamını yitirdi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI



Cinayete ilişkin başlatılan soruşturmada, tetiği çektiği belirtilen Çetin G.’nin de arasında bulunduğu şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliye Sarayı’na sevk edilen şüphelilerin savcıya ifade verme işlemi tamamlandı.



Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si kasten öldürme, 4’ü suçluyu kayırma suçlamasıyla tutuklandı. Palalı Sabri'nin öldürüldüğü silahlı saldırı kamerada NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun