'Palalı Sabri'nin 248 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul'daki Gezi Parkı olaylarında göstericilere palayla saldıran ve kamuoyunda "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi'nin kurduğu suç örgütüyle yabancı uyruklu kadınları gece kulüplerinde çalıştırdığı ve fuhşa zorladığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede; yabancı uyruklu 8 kadın mağdur olarak, Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 10 kişi ise sanık olarak yer alıyor.



Suç örgütünün, Beşiktaş ve Beyoğlu'ndaki gece kulüplerinde yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırdıkları, kadınların pasaportlarına el koyup fuhşa zorladıkları öne sürüldü.



Sabri Çelebi'nin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "insan ticareti yapma" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme" suçlarından 104 yıldan 248 yıla kadar hapsi talep edildi.



İhlas Haber Ajansı (İHA) ise, Çelebi'nin 200 yıla kadar hapsinin istendiğini duyurmuştu.