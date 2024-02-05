“Palalı Sabri” cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Gezi Parkı olayları sırasında, Beyoğlu’nda göstericilere pala ile saldırması nedeniyle “Palalı Sabri” olarak tanınan Sabri Çelebi, öldürüldü.



Olay, 3 Şubat Cumartesi saat 01.30 sıralarında Beyoğlu Talimhane’de meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Sabri Çelebi eski ortağının iş yerine giderek oradakilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sabri Çelebi ve beraberindekiler araca bindi. O sırada arkadan gelenler ile yeniden tartışmaya başladı. Bu sırada karşı tarafın çalışanlarından Çetin G. silahını çıkararak art arda ateş etti.



Sabri Çelebi, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle yaşamını yitirdi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları saha çalışmasıyla cinayet şüphelisini ve olaya karışan kişileri tespit etti.



Polis ekipleri 13 farklı adrese yaptığı operasyonda cinayet zanlısı Çetin G. ile 7 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon yapılan adreslerde 2 pompalı tüfek ile 4 tabanca ele geçirildi.



Şüpheliler, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun