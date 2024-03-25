Para sayma görüntüleri: 3 kişi daha ifade verdi

8 KİŞİNİN İFADESİ ALINMIŞTI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülere ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.



Soruşturma kapsamında eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz 14 Mart 2024’te şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı ve CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Fatih Keleş ise 15 Mart’ta ifadesini vermişti.



Binayı satan Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise 18 Mart’ta, Braka’nın avukatı Gökhan Taşkapan da beyan sahibi sıfatıyla ifade vermişti.



Görüntülerde yer aldığı ileri sürülen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ile eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise 22 Mart’ta ifadelerini vermişlerdi.

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