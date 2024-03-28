Para sayma görüntüleri soruşturması: Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ifade verdi

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.



Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, soruşturma kapsamında ifade vermek için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Keskin, yaklaşık 1,5 saat süren ifadesinin ardından basın mensuplarının soruşturmaya ilişkin sorularına yanıt vermeyerek adliyeden ayrıldı.

ÖZCAN: TOPLUMUMUZA HİZMET ETMEK İÇİN PARTİMİZE BİR BİNA KAZANDIRDIK



Kesin’in ardından CHP Parti Meclisi Üyesi Turgay Özcan da adliyeye gelerek savcıya ifade verdi.

Turgay Özcan, gazetecilerin “Kemal Çebi’nin oğlu Serkan Çebi’nin vermiş olduğu ifadelerde sizin isminiz geçiyor ne söylemek istersiniz?” sorusuna yanıt verdi.



Özcan, “Çok normal. Ben o dönem Cumhuriyet Halk Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanıydım. Serkan Çebi de benim 30 yıllık arkadaşımdır. Biz büyük bir gururla İstanbul’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir il binasını kazandırdık. O İl binası kampanyası çerçevesinde de partililerimizden, etrafımızdaki insanlardan bağışlar gelmişti. Serkan da oraya ilave para koyarak parayı teslim etti. Karşılığında koskocaman bir il binası var. Orayı gururla kullanıyoruz. Burada Cumhuriyet Halk Partililerin ve onların dostlarının alın terleriyle kazandıkları paralar var.” dedi.



Bağış paralarının kayıtlı olup olmadığı iddialarına da cevap veren Özcan, şunları söyledi:



“Paraların hepsi kayıtlı. Zaten kayıtlı olmasa ondan haberdar olamazlar. ‘15.5 milyon lirayı teslim ettim’ diyen biri var. Bir de ‘Aldım’ diyen birisi var; ama yasal çerçeve açısından bu işleri yapan herkes neyi ne kadar yasal çerçeveye büründüreceğini bilen insanlar değil, profesyonel insanlar değil. Biz siyasetçiyiz. Toplumumuza hizmet etmek için partimize bir bina kazandırdık. Onu da herhangi bir yerden haram paralarla değil, her partilinin alın teriyle kazandığı helal paralarla elde ettik. Bundan onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz.”



Özcan gazetecilerin İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz hakkındaki sorusuna ise, “Kendisini tanımıyorum. Bu yüzden o kişi midir değil midir bir yorum yapamam. Ama orada Cumhuriyet Halk Partililer var. Çok doğaldır, binayı alan Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliğidir. Onun da temsilcileri oradadır. Biz onları tanıyoruz, bizim arkadaşlarımız bir sorun yok.” yanıtını verdi.