Para vermeyen dayısını öldürdü

Gaziantep'te bir kişi, para isteğine olumsuz yanıt veren dayısını çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Cinayet sonrası kaçan katil yeğen aranıyor.

Para vermeyen dayısını öldürdü

'te Kurbanbaba Mahallesi’nde işsiz olan Özkan T. (23), iddiaya göre dayısı Faruk Yıldız’ı (45) telefonla arayarak para talep etti.

Faruk Yıldız, yeğeninin bu talebine olumsuz yanıt verdi. Özkan T., dün gece telefonda tartıştığı dayısının evine gitti.

Sokakta yeniden başlayan tartışmada Özkan T., yanındaki tabanca ile dayısına ateş açtı.

Para vermeyen dayısını öldürdü - 1 Faruk Yıldız

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Faruk Yıldız, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Faruk Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi sonrası yakınlarına teslim edilirken, polis olayın ardından kaçan Özkan T.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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