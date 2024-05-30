Para vermeyen dayısını öldürdü

Gaziantep 'te Kurbanbaba Mahallesi’nde işsiz olan Özkan T. (23), iddiaya göre dayısı Faruk Yıldız’ı (45) telefonla arayarak para talep etti.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Faruk Yıldız, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.



Faruk Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi sonrası yakınlarına teslim edilirken, polis olayın ardından kaçan Özkan T.’nin yakalanması için çalışma başlattı.