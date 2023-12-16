Paramedik nedir? Paramedik görevleri nelerdir?

Paramedik (resmi adıyla Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri ) acil tıp hizmetlerinde, yaşam zincirinin anahtarı olarak tanımlanan ve Hastane Öncesi Acil Bakımın en önemli parçasını oluşturan, genellikle kritik durumdaki hastaya ya da yaralıya ilk anda müdahale eden sağlık personelidir.



Dünyada, ambulanslarda paramediklerin yanı sıra; ATT (Acil Tıp Teknisyeni), doktorlarlar ve diğer personel görev yapmaktadır .



PARAMEDİK GÖREVLERİ NELERDİR?



Paramedikler olay yerine ambulans ile gelen ilk kişilerdir. Paramediklerin görevi, hasta veya yaralının durumunu değerlendirmektir.

Hasta veya yaralının durumuna göre olay yerinde uygun tedaviye başlamak, paramediklerin esas görevi olarak yer alır. (Oksijen tedavisi, Pansuman, Entübasyon, CPR, intravenöz, intreosseoz uygulamalar vb).



Komuta Kontrol Merkezi ile irtibata geçip hasta veya yaralının durumuna göre uygun hastaneleri değerlendirdikten sonra, yine seyir halinde tedaviye devam ederek Hastayı, hastanenin Acil Servis ekibine yapılan uygulamalar ile teslim etmek.

Paramedikler, Doktorlar dışında, her ülkede farklı olmak üzere çeşitli narkotik ve sedatif ilaçları kullanmak yetkisine sahip tek onaylı kişilerdir.



Dünyada kullanılan iki tür acil tıp modeli vardır. Bunlar Anglo-Amerikan ve Franco-German modelidir. Anglo-Amerikan modelinde, Paramedikler karar vererenlerdir. Franco-German modelinde ambulans bakımı Doktorlar tarafından yürütülmektedir.



Almanya gibi bazı ülkelerde Paramedikler sahada Doktorları desteklemek ve yardımcı olmak için çalışmaktadırlar.