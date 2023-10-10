Paramotor nedir, nasıl kullanılır?

PARAMOTOR NASIL KULLANILIR?



Motoru dursa da yere güvenle iniş yapabilen en güvenli motorlu hafif hava aracıdır. Paramotorun havalanabilmesi için 20 ila 40 metrelik düz bir alan yeterlidir. Kanatları hareket ettirmek için ön tarafta bulunan kol yardımıyla kanatların sağa veya sola çevrilmesi sağlanarak istenilen istikamete doğru seyir edilebilir.



Paramotorun motoru oldukça küçüktür ve hava akımını kullanıp itme gücü elde ederek paramotorun ilerlemesini sağlar. Paramotor kullanmak için herhangi bir lisans gerekmiyor olsa da havacılık kuralları çerçevesinde veya izin ile uçulabilmektedir. Paramotor kullanmak için sertifikalı eğitim kurumlarından eğitim alınabilir. Paramotor eğitimleri, 10 günden 2 aya kadar sürebiliyor. Belirlenen bölgelerin dışında izin alınmadan yapılan uçuşlarda cezalar uygulanıyor.



Paramotor ile durgun hava koşullarında 20 knottan daha güçlü rüzgârlarda uçuş tavsiye edilir. Paramotorla düz ve ters olmak üzere iki tür kalkış yapabilir, az rüzgâr olan havada düz, rüzgârın yeterli olduğu havada da ters kalkış yapılır. İniş için ise rüzgâr karşıya alınarak yere 1 metre kala kanat frenleri çekilir ve yer ile temas sağlanmaya çalışılır.



Paramotorla güvenli iniş için en önemli olay kanatlardır. İniş yapmak kolay, kalkış yapmak zordur. Paramotorun motoru itme kuvveti üretir ve mesafe kat ettirir. Kanatlar ise yönlendirme yaptırır, hızlı düşüşü engeller. İniş yaparken herhangi bir olumsuzluk durumunda motoru sayesinde tekrar havalanabilir. Paramotorlarla en güvenli uçuş yüksekliği 100 ila 200 metredir. Motor sesinin rahatsız etmemesi için kulaklık ve kask kullanılması şarttır.



Paramotorla ülkemizde çift kişilik ve tek kişilik hobi uçuşları oldukça yaygındır ve genelde reklam ve belgesel çekimlerinde kullanılır. Ayrıca paramotor denizde can kurtarma amaçlı da kullanılır.