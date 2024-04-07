Paramparça olan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kaza, Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Saray'dan Çerkezköy istikametine seyreden Serkan Ö. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Hüseyin S. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.



Meydana gelen kazada aracın sürücüsü Hüseyin S. hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkarken 60 AVM 302 plakalı otomobil sürücüsü Serkan Ö. yaralandı.



Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edilirken 60 AVM 302 plakalı otomobilin sürücüsü Serkan Ö. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Hüseyin S. kontrol amaçlı Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazanın ardından hurdaya dönen araçlar çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.