Parasını gasp eden 2 kişiyi aracıyla çarparak öldürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ukrayna uyruklu Dmytro C., cipindeki para dolu çantayı alıp kaçan motosikletli Murat O. ve Azerbaycan uyruklu Elnur B.'yi aracıyla çarparak öldürdü. Olayın ardından Dmytro C., gözaltına alındı.

Parasını gasp eden 2 kişiyi aracıyla çarparak öldürdü

Mahmutlar Mahallesi'nde Ukrayna uyruklu Dmytro C., cipi ile Sarıhasanlı Caddesi'nde durduğu sırada başında kask takılı Murat O. ile Azerbaycan uyruklu Elnur B., motosikletle yanına geldi.

Murat O. ile Elnur B., cipin ön koltuğunda içerisinde 36 bin euro bulunan çantayı gasbedip motosikletle kaçtı ve Dmytro C. de peşlerine düştü.

Dmytro C. Takip sırasında şüphelilere tabancayla ateş etti, yaklaşık 300 metre sonra da motosiklete çarptı. Olayda, motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Parasını gasp eden 2 kişiyi aracıyla çarparak öldürdü - 1

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, Dmytro C.'yi gözaltına aldı. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, tabanca ve boş kovan bulundu.

Dmytro C., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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