Para transferi açıklamasındaki not MASAK’ı harekete geçirdi, DAEŞ’i fonlayanlar gözaltına alındı

İstanbul merkezli 4 şehirde terör örgütü DAEŞ’e düzenlenen operasyonda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Operasyonda gözaltına alınan 36 şüphelinin terör örgütünü fonladığı belirlendi. Şüphelilerin, para trafiği sırasında dekonttaki açıklama kısmına “İdlib yardım, Suriye’deki bacılarımıza destek.” gibi notlar düşmesi Mali Suçları Araştırma Kurulu’nu (MASAK) harekete geçirdi. MASAK raporuyla operasyon düğmesine basan polis, şüphelileri gözaltına aldı.

Para transferi açıklamasındaki not MASAK’ı harekete geçirdi, DAEŞ’i fonlayanlar gözaltına alındı

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İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü ’e yönelik İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri’de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bozdoğan-27 adı verilen operasyonda 36 şüpheli yakalanırken, operasyona dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Şüphelilerin İstanbul’da çeşitli sosyal medya platformları üzerinden finans faaliyetleri yürüten bir kişiye para gönderdikleri öğrenildi.

Bu para trafiği sırasında şüphelilerin dekontta açıklama kısmına “İdlib yardım, infak, Suriye’deki bacılarımıza destek.” ibarelerini kullanması ilgililerin dikkatini çekti.

MASAK eldeki tüm bilgi ve belgeleri polise bildirdi.

Para transferi açıklamasındaki not MASAK’ı harekete geçirdi, DAEŞ’i fonlayanlar gözaltına alındı - 1

MASAK RAPORUNDA İSMİ GEÇENLER TAKİBE ALINDI

MASAK’tan gelen rapor doğrultusunda harekete geçen İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri, isimleri raporda olan kişileri yakın takibe aldı.

Polis, adreslerini de tespit ettiği şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, insanların dini duygularını istismar ederek topladıkları paralarla kırmızı kategoride aranan terör örgütü mensuplarından Ebu Sıraç kod adlı DAEŞ sorumlusu Recep B’nin idaresindeki hücreyi fonladığı belirlendi.

Söz konusu paraların ’de örgüte yakın kişilerin hesabında toplandığı, daha sonra bu paraların Ebu Sıraç tarafından görevlendirilen “Ara toplayıcılar” olarak tabir edilen kişiler tarafından sınır illerinden Suriye’ye geçirildiği tespit edildi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyet sorgusu devam ediyor.

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