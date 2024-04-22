Para transferi açıklamasındaki not MASAK’ı harekete geçirdi, DAEŞ’i fonlayanlar gözaltına alındı

MASAK RAPORUNDA İSMİ GEÇENLER TAKİBE ALINDI



MASAK’tan gelen rapor doğrultusunda harekete geçen İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri, isimleri raporda olan kişileri yakın takibe aldı.



Polis, adreslerini de tespit ettiği şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelilerin, insanların dini duygularını istismar ederek topladıkları paralarla kırmızı kategoride aranan terör örgütü mensuplarından Ebu Sıraç kod adlı DAEŞ sorumlusu Recep B’nin idaresindeki hücreyi fonladığı belirlendi.



Söz konusu paraların Türkiye’de örgüte yakın kişilerin hesabında toplandığı, daha sonra bu paraların Ebu Sıraç tarafından görevlendirilen “Ara toplayıcılar” olarak tabir edilen kişiler tarafından sınır illerinden Suriye’ye geçirildiği tespit edildi.



Gözaltındaki şüphelilerin emniyet sorgusu devam ediyor.