Park halindeki kamyonette patlama

İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde kamyonette meydana gelen patlamada polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kamyonete müdahale etti.

Patlamaya ilgili itfaiye ekiplerin yaptığı ayrıntılı inceleme sonucunda, aracın içerisinde çakmak gaz kutularından kaynaklı yoğun gaz sıkışması sonucu çakmağın ateşlenmesi ile birlikte patlama meydana geldi.