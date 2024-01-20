Park halindeki motosiklete satırla saldırı

Kadıpaşa Mahallesi Elmas Sokak'ta bir şüphelinin park halindeki motosikleti, tartışma yaşadığı kimliği belirsiz kişi tarafından satırla parçalandı.



Motosiklet çeşitli bölümlerinden hasar alırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından motosiklet sahibine ulaştı.



Olay yeri inceleme ekipleri ise motosikletin yakınında bir satır belirledi. Parçalanmış halde bulunan motosiklet sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.