Park halindeki motosikletler çalındı

Adıyaman’da, park halindeki motosikletler kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Park halindeki motosikletler çalındı

'da park halindeki motosikletler çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Abdullah Şahin’e ait 02 AEJ 669 plakalı motosiklet, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi’nde park halinde olduğu esnada kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Motosikletinin çalındığını fark eden Şahin, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan K2-B konteyner kentte yaşayan Erhan Sert’e ait 27 AJS 593 plakalı motosiklette park halinde olduğu esnada kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalıntı.

Bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark eden Erhan Sert, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri çalınan her iki motosikletin bulunması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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