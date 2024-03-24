Park halindeki otomobile çarptı: Ağır yaralandı

Türkbeleni’nden Hastane Caddesi'nde 14 yaşındaki Hasan Berit Baltacı’nın kullandığı elektrikli bisiklet aşırı hız ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle virajı alamayarak park halindeki otomobile çarptı.



Kazada, park halindeki otomobilin ön camına başını çarparak camın kırılmasına neden olan 14 yaşındaki bisiklet sürücüsü yaralandı.

Yüzünden ve başından yaralanan bisiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.