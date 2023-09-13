Park halindeyken hareket eden kamyon can aldı

Gaziantep'te kamyonun altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Akdere Mahallesi'nde meydana geldi.



8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Salih Mert Can, park halindeyken kendiliğinden hareket eden kamyonun altında kaldı.



Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Salih Mert Can, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Can, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Salih Mert Can'ın cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



Boş bir arsaya girerek duran kamyonun ismi öğrenilemeyen sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme sürüyor.