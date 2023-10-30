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Park kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Mersin'de Çelebi Çoğul, park tartışması nedeniyle çıkan kavgada akrabası tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Park kavgası kanlı bitti: 1 ölü

'in Tarsus ilçesine bağlı Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nde iddiaya göre, iş yerinin önüne kamyon park edilmesine sinirlenen Fahri Çoğul, akrabası Aşır Özdemir ile tartışmaya başladı.

BABASININ KAVGASINA DAHİL OLDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fahri Çoğul'un oğlu Çelebi Çoğul (38) da olaya dahil oldu.

İŞ YERİNDEN SİLAHINI ALIP VURDU

Özdemir, iş yerinden aldığı silahı ateşleyerek Çelebi Çoğul'u vurdu. 

Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli, 3 çocuk babası Çoğul, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZANLI, POLİSE TESLİM OLDU

Aşır Özdemir polise teslim olurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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