Park kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nde iddiaya göre, iş yerinin önüne kamyon park edilmesine sinirlenen Fahri Çoğul, akrabası Aşır Özdemir ile tartışmaya başladı.

BABASININ KAVGASINA DAHİL OLDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fahri Çoğul'un oğlu Çelebi Çoğul (38) da olaya dahil oldu.

İŞ YERİNDEN SİLAHINI ALIP VURDU



Özdemir, iş yerinden aldığı silahı ateşleyerek Çelebi Çoğul'u vurdu.

Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli, 3 çocuk babası Çoğul, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZANLI, POLİSE TESLİM OLDU



Aşır Özdemir polise teslim olurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

