Parkta çıkan kavgada 16 yaşındaki genç boynundan bıçaklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir parkta çıkan kavgada 16 yaşındaki genç boynundan bıçaklandı. Sokak üzerinde kendini yere bırakan genç, vatandaşların ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı.

Haberler - İHA 11.08.2022 - 04:18

Parkta çıkan kavgada 16 yaşındaki genç boynundan bıçaklandı

İlişkili Haberler

Eşini öldürüp sosyal medyada paylaştı

Eşini öldürüp sosyal medyada paylaştı

Sakarya'da 13 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

Sakarya'da 13 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

’de bir kişi çıkan kavgada boynundan bıçaklandı.

Olay, ’nin Körfez ilçesinde bulunan Fatih Mahallesinde meydana geldi.

Osman Badraslı Parkı üzerinde bir grup genç arasında tartışma çıktı. Tartışma yerini kavgaya bırakınca M.A.K. isimli 16 yaşındaki genç, ismi öğrenilemeyen kişi ya da kişiler tarafından boynundan bıçaklandı.

Olaya karışanlar hızla bölgeden uzaklaşırken, M.A.K. da kanlar içerisinde Çelikel Sokak’a kadar yürüdü. Sokak üzerinde kendisini yere bırakmasının ardından durumu gören vatandaşlar sokağa geldi.

Kan kaybeden genç için bir yandan tampon uygulanırken bir yandan da olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise yaptıkları çalışmalar neticesinde olayın gerçekleştiği parktan bıçak ele geçirdi.

İsmi öğrenilemeyen şüpheliler polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...