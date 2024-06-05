Parktaki süs havuzunda acı ölüm

Elazığ’da bir parkta bulunan süs havuzuna düşen 2,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun ölümüyle ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Parktaki süs havuzunda acı ölüm

’da süs havuzuna düşen 2,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Olay bugün öğle saatlerinde merkezde bulunan bir parkta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yakınları ile birlikte parka giden 2.5 yaşındaki A.A.P, burada bulunan süs havuzu yakınlarında oynamaya başladı.

Dengesini kaybedip suya düşen çocuğun çırpınışlarını gören yakınları ve çevredeki vatandaşlar, çocuğu kurtarmak için suya atladı.

Parktaki süs havuzunda acı ölüm - 1

Bir süre sonra sudan çıkarılan çocuk, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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