Parmağı gazoz açacağına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Erzincan'da parmağı meşrubat açacağına sıkışan 3 yaşındaki Halkan Çetin, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Parmağı gazoz açacağına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Evlerinde oyun oynayan Halkan Çetin'in parmağı, metal meşrubat açacağına sıkıştı.

Halkan Çetin, ailesinin tüm uğraşlarına rağmen parmağından çıkaramadığı gazoz açacağı ile birlikte Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

Burada sağlık ekipleri de minik çocuğun parmağındaki açacağı çıkaramayınca, itfaiye ekiplerinden yardım istendi.Acil servise gelen itfaiye ekipleri açacağı keserek, küçük çocuğu kurtardı.

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