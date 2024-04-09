Partilerin bayramlaşma programı belli oldu

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti heyetleri Ramazan Bayramı nedeniyle karşılıklı ziyaretlerde bulunacaklar.



AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, bayramın ikinci gününde saat 09.30'da başlayacak.



İlk konuk parti CHP olacak. Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un karşılayacağı CHP heyetinin başında ise Genel Başkan yardımcısı Volkan Demir yer alacak.



AK Parti ayrıca MHP, Hüdapar, Yeniden Refah Partisi, BBP, DSP ve İYİ Parti heyetlerini de ağırlayacak.



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