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Partilerin bayramlaşma programı belli oldu

Siyasi partilerin bayramlaşma programı belli oldu. AK Parti'nin genel merkezdeki ilk konuğu CHP heyeti olacak.

Partilerin bayramlaşma programı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

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AK Parti, , ve İYİ Parti heyetleri Ramazan Bayramı nedeniyle karşılıklı ziyaretlerde bulunacaklar.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, bayramın ikinci gününde saat 09.30'da başlayacak.

İlk konuk parti CHP olacak. Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un karşılayacağı CHP heyetinin başında ise Genel Başkan yardımcısı Volkan Demir yer alacak.

AK Parti ayrıca MHP, Hüdapar, Yeniden Refah Partisi, BBP, DSP ve İYİ Parti heyetlerini de ağırlayacak.

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