Turizm Bakanlığı'nın 12 ay kazı yapılacak antik kentleri arasına aldığı Likya Birliği'nin başkenti Patara'da arkeolojik kazılar tüm hizıyla sürüyor.

Hürriyet gazetesinden Ömer Erbil'in haberine göre, Patara'nın deniz fenerinin, orjinal taş malzemeleri yükseltmek icin hazırlanan restitüsyon (orijinal hali) projesi Antalya Koruma Kurulu'na sunuldu. Restitüsyon projesi onaylandıktan sonra, Antalya Valiliği restorasyon ihalesine çıkacak.



Patara Deniz Feneri'ni dünyaya, 1812-1813 yılları arasında Society of Dilettanti (eski Yunan ve Roma sanatlarını inceleyen dernek) tarafından yapılan araştırma gezilerini yürüten Sir William Gell tanıtmıştı. "Deniz feneri" tanımı ise 1988'de Patara'da başlatılan bilimsel kazı çalışmalarının başkanı Profesör Fahri Işık tarafından yapıldı.



Tamamen taş yığını halindeki yapıda kazı çalışmaları ise Ağustos 2004'te başladı. Bir yıl süren kazılarla taşlar meydana çıkarıldı. Fener, podyum ve kule olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor. Kulesi, birbirlerine spiral döngülü bir merdivenle bağlanan iç içe iki silindir yapıdan oluşuyor. Fenerin duvar kalınlığı 1.2 metre. Podyum, yalnızca iki temel geometrik formun bir araya getirilmesiyle ortaya çıktı bile. Kule podyum üzerinde yaklaşık 26 metrelik bir yüksekliğe ulaşacak. Arkeolog Prof. Dr. Havva Işık, Patara kazılarını eşi Prof.Dr. Fahri Işık'tan devraldı.



Likya Birliği, MÖ 180'li yıllardan itibaren varlığını bildiğimiz bir siyasi ve idari sistem. Günümüzdeki ulusal parlamenter sisteme benzer bir yapı. Her şehir kendi için de yönetiliyor ama bir de ulusal meclis var. Prof. Işık, "Tarih Pataralılar, Ksantoslular, Tloslular demiyor, Lukkalar diyor. Lukka ülkesi tanımını kullanıyor. Yani bir halktan, bir ulustan söz ediyor ki bu çok önemli bir ifade tarzı. Son derece demokrat yapısı nedeniyle Likya Birliği, pek çok araştırmacı tarafından irdelenen bir konu olmaya devam ediyor" diyor.



Haberde fenerle ilgili görüşlerine yer verilen Profesör Doktor Havva Işık, "Dünyanın ilk feneri değil. Fenerlerin en erkeni, bu yapılara da adını veren İskenderiye Feneri'dir. Ancak Patara Feneri, bugün kendi orjinal malzemesiyle ayağa kaldırılabilecek tek fener olma özelliğini taşır. Ülkemizin en önemli kültür miraslarından biri" dedi.