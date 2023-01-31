Patates kızartırken yurtta yangın çıkardılar

Malatya'da kız öğrenci yurdunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Olay, 19.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan kız yurdunda meydana geldi.

İddiaya göre birinci katta öğrencilerin kaldığı bir odada patates kızartmasında kullanılan tavanın tutuşması sonucu yangın çıktı.

Yangın sonrası odada oluşan duman kısa sürede diğer katlara da yayılırken, yurt kısa sürede tahliye edildi.



Biri dumandan diğeri sinir krizi geçiren iki öğrenciye ambulansta müdahalede bulunurken, yangın ihbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.



Büyük paniğin yaşandığı yangında ilgili inceleme başlatıldı.