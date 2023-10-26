Patlayan su borusu Sarıyer'i kilitledi

İstanbul Sarıyer'de patlayan borudaki suyun Büyükdere Caddesi'ne yayılması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.



Maslak Büyükdere Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle su borusu patladı. Patlayan borudaki su tazyikli bir şekilde caddeye ve çevreye yayıldı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine, İSKİ ekipleri gönderildi.



İş makineleriyle caddede kazı başlatan ekiplerin, su borusunun onarılması çalışmaları devam ediyor.



Patlayan su borusu ve kazı çalışmaları nedeniyle Büyükdere Caddesi'nin Hacıosman-Maslak istikametinde yoğun trafik oluştu.

