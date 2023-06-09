Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç'a gözaltı

Ağrı'da Patnos Belediye Başkanı HDP'li Emrah Kılıç ve eş başkan Müşerref Geçer ile birlikte toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç'a gözaltı

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda Patnos Belediye Başkanı 'li Emrah Kılıç, eş başkan Müşerref Geçer, belediye personeli U.L., elektrik teknisyeni R.D. ile özel şirket çalışanı E.Y. gözaltına alındı.

Soruşturmanın içeriğine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

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