Pazar tezgahının altında doğum yaptığı öne sürülen kadın tedaviye alındı

İzmir'in Tire ilçesinde bir kadının, çalıştığı pazar tezgahının altında doğum yaptığı iddia edildi.

Anadolu Ajansı 30.05.2020 - 06:18 | Son Güncelleme : 30.05.2020 - 06:23

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İzmir'in Tire ilçesinde pazar tezgahının altında doğum yaptığı iddia edilen kadının 2 ağabeyi ile babası gözaltına alındı.

Türkocağı Caddesi'ndeki pazar tezgahının yanında kan bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce, ağabeyiyle pazarcılık yapan H.D'nin (29) açtığı pazar tezgahının altında şalvara sarılı bebeğin cansız bedeni bulundu.

Bekar ve hamile olan H.D'nin 08.00 civarında pazar tezgahının altına girerek doğum yaptığı, bebeği şalvara sararak tezgahın altına bıraktığı iddia edildi.

Bebeğin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.D, savcılık tarafından akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. 

H.D'nin ağabeyleri R.D. ve İ.D. ve babası N.D'nin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

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