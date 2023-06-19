"Pazara gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı, 4 gün sonra acı haber geldi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 15 Haziran günü pazara gideceğini söyleyerek evden çıkan 71 yaşındaki alzheimer hastası Ayşe Sevim Akarçay'dan acı haber geldi.
Polisin çalışması sonucu Akarçay'ın Bozdoğan yolcu minibüsüne binip Yenipazar ilçesinde Büyük Menderes Nehri üzerindeki Donduran Köprüsü'nde indiği tespit edildi. Ekipler, köprü ve çevresinde dronla araştırma yapıp, çalışmaları derinleştirdi.
Aramalar sürerken bugün öğle saatlerinde vatandaşlar Donduran Köprüsü’nün ayağına takılmış kadın cesedi buldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cesedin, Ayşe Sevim Akarçay'a ait olduğu belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Akarçay'ın cesedi, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
İntihar etmiş ya da nehre düşmüş olabileceği değerlendirilen Ayşe Sevim Akarçay'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
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