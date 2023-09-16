Pehlivanköy Panayırı ne zaman bitecek? Trakya'nın asırlık eğlencesi devam ediyor

Trakya'da "Pavli" olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 113'üncü kez kuruldu. Sultan II. Abdülhamit'in fermanıyla ilk kez 1910 yılında kurulduğu belirtilen panayır, Zübeyde Hanım Meydanı'nda törenle başladı. Şimdi bitiş tarihi gündemde.



PANAYIR NE ZAMAN BİTECEK?



Pehlivanköy Panayırı 17 Eylül Pazar gününe kadar açık kalacak.



Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Sultan II. Abdülhamit'in fermanı ile bölge halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla 1910 yılında kurulmaya başlanan, halk arasında "Sonbahar Panayırı" ve "Pomak Bayramı" diye de anılan "Pavli Panayırı",14-17 Eylül'de misafirlerini ağırlayacak.



PAVLİ PANAYIRINDA NELER YAPILIYOR?



Panayır Ergene Nehri kenarında kuruluyor.



Tezgahlar, açık hava lokantaları ile lunaparkın bulunduğu panayırda yöre halkı yıl boyunca hazırladığı yöresel yiyecekler ve giyim eşyalarını satışa sunuyor.



Yöre haklı konaklamalarını traktör römorklarında yapıyor.



Panayır süresince orada olan lunapark alanı ise Roman

eğlence kültürünü görebileceğiniz güzel bir ortam sağlar.



Yaşayan Trakya kültürünü görmek isteyenler için her sene gerçekleştirilen panayır güzel bir fırsat sağlamaktadır.



