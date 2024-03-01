Pekmez kardeşler ve Çirkinler suç örgütlerine operasyon: 73 gözaltı

Ankara ve İstanbul’da organize suç örgütlerine yönelik operasyon yapıldı.
Ankara’da Mahzen-1 isimli operasyon kapsamında “Pekmez kardeşler” suç örgütü çökertildi.
Operasyonda örgüt elebaşları ve 26 şüpheli yakalandı.
Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili bilgileri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurarak Ankara genelinde yerel düzeyde uyuşturucu madde ticareti ve silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden organize suç örgütü çökertildi.” ifadelerini kullandı.
İSTANBUL’DA “ÇİRKİNLER”E OPERASYON
Organize suç örgütlerine yönelik ikinci operasyon ise İstanbul’da gerçekleşti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Mahzen-2’ operasyonlarında elebaşılığını Zuhat Altunç’un (yurtdışı firar) yaptığı ‘Çirkinler’ organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi 47 şüpheli yakalandı.” ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, çetenin İstanbul’da 3 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiğini bildirdi. Yerlikaya, “Operasyonlar sonucu: 13 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet otomatik tabanca, 7 adet çelik yelek, Çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda fişek ve şarjöre el konuldu.” dedi.
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