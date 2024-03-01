Pekmez kardeşler ve Çirkinler suç örgütlerine operasyon: 73 gözaltı

İSTANBUL’DA “ÇİRKİNLER”E OPERASYON



Organize suç örgütlerine yönelik ikinci operasyon ise İstanbul’da gerçekleşti.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Mahzen-2’ operasyonlarında elebaşılığını Zuhat Altunç’un (yurtdışı firar) yaptığı ‘Çirkinler’ organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi 47 şüpheli yakalandı.” ifadelerini kullandı.



Bakan Yerlikaya, çetenin İstanbul’da 3 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiğini bildirdi. Yerlikaya, “Operasyonlar sonucu: 13 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet otomatik tabanca, 7 adet çelik yelek, Çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda fişek ve şarjöre el konuldu.” dedi.