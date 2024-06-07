Pencereden mutfaklarına giren kumru hayatlarını değiştirdi: Yavrularını doğursun, gerekirse dışardan yemek söyleriz

Sancaktepe Akpınar Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katında yaşayan Muhammet ve Hakime Kartal çiftinin evine mutfak penceresinden kumru girdi. Yumurtlamak için yer arayışına giren kumru, dışarıdan getirdiği çalı çırpı ile mutfakta ocak üzerine yuva yaptı.



Burada kumrunun yumurtladığını gören aile şaşkınlık yaşadı. Daha önce anne karnında ikiz çocuk kaybeden ve 6 yıldır çocukları olmayan çift, kumrunun yuvasını bozmak istemedi.



4 gündür dışarıdan yemek siparişi vererek ocağı kullanmayan aile, kumrunun yumurtlayıp gitmesini bekliyor.



"YAVRULARINI DOĞURSUN, GEREKİRSE 2 AY DIŞARIDAN YEMEK YERİZ"



Ev sahibi Muhammet Kartal, "Sabah işe gitmek için 08.30'da evden çıktım. Sabah ben evden çıkarken yoktu, akşam 17.00 gibi eve geldim. Bir şeyler hazırlamak için mutfağa girdiğimde ocak üzerinde yuva yapan kuşu gördüm. Hiç ellemedik mutfağı kapattık, yemekte yiyemiyoruz. 3 gündür yemekleri dışarıdan sipariş ediyoruz. Kuşta 3 gündür kendisi ocak üzerinde yatıyor. İnşallah kendi yavrusunu doğurur, alır gider. Biz eşimle 5-6 yıldır evliyiz. İkiz çocuklarımız vardı 3 aylıkken anne karnında vefat etti. Çocuk sahibi olamıyoruz, Bizde Allah'ın bize bir hikmeti diye düşündük, ona yorduk olursa güzel olur. Durumdan şikayetçi değiliz. O doğursun yavrularını alsın gitsin gerekirse bir 2 ay dışarıdan yemek yeriz" dedi.