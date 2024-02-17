Pendik’te 2 katlı bina alev alev yandı

Yangın, Dumlupınar Mahallesi Dumlupınar Caddesinde bulunan 2 katlı binanın 2'inci katında saat 16.00 sıralarında çıktı.
Alevlerin birden büyümesiyle yangın 2'inci katlı tamamen sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet güçleri güvenlik önlemi alarak sokağı giriş ve çıkışlara kapattı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için geniş çaplı çalışma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
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